Hein Vanhaezebrouck doet oproep naar publiek: "Niet zoals bij Lemajic"

KAA Gent hield zich heel bescheiden op de wintermercato. Niet wat Hein Vanhaezebrouck ervan verwacht had.

Vanhaezebrouck had gehoopt op vers bloed voor de Buffalo’s, maar uiteindelijk verloor hij zelfs nog Salah. “We zoeken naar jonge, héél goedkope talenten. Dan is de vijver natuurlijk heel klein en kan je de scouting moeilijk iets verwijten”, zegt de trainer van KAA Gent aan Het Nieuwsblad.

“We hebben veel namen zien passeren, maar die waren niet voldoende. De enige die door onze keuring raakte, is Gift. Hij is een explosieve centrumspits, die goed kaatst, gevaarlijk is in de box.”

Vanhaezebrouck heeft wel een oproep naar de supporters. “We wilden hem halen als back-up en laten wennen aan het Belgische voetbal. Misschien moeten we hem nu sneller brengen, maar een kopie van Salah is hij niet. Ik hoop dat het publiek hem alle kansen gunt en er niet meteen negatief wordt gereageerd zoals bij Darko Lemajic.”