Wouter Vrancken over Tolu Arokodare: "Hij stond bovenaan onze verlanglijst"

Op Transfer Deadline Day kaapte KRC Genk de transfer van Tolu Arokodare van RSC Anderlecht.

Voor trainer Wouter Vrancken de ideale vervanger van Paul Onuachu en vandaag al speelgerechtigd bij KRC Genk. Hij maakte al indruk op training.

“Hij is explosiever dan Onuachu, die natuurlijk al meer ervaring heeft als afwerker. Maar Tolu is een jonge speler met veel mogelijkheden, hij stond bovenaan onze verlanglijst. Hij heeft een goeie kaats en is erg leergierig. Hij stelt veel vragen, dat vind ik heel positief”, zegt Vrancken aan Het Belang van Limburg.

“We hebben geduld met hem, want al onze spelprincipes zijn nieuw voor hem. Zowel aanvallend als defensief. Hij was het gewoon om op zijn lichaam aangespeeld te worden, waarna ze wel zouden zien wat er gebeurde. Daarom zullen we de volgende weken intensief met hem werken.”