Benito Raman heeft een pv van de Oostendse politie aan zijn broek

Benito Raman heeft een pv van de Oostendse politie aan zijn been. De aanvaller van Anderlecht was vrijdag geschorst, maar nam wel plaats in de spionkop van paars-wit. Achteraf betrad hij echter het veld en dat is niet toegelaten.

Raman kroop na de wedstrijd over de omheining om mee te gaan vieren met zijn ploegmaats. Dat mag niet volgens de regels. De politie maakte er een pv van op en Raman zal mogelijk een boete moeten betalen. Zijn ploegmaats sleurden hem wel mee het veld op, maar dat lijkt geen verzachtende omstandigheid te zijn. In het verleden hebben Kamagurka en ex-voorzitter Yves Lejaeghere daar ook al boetes voor gekregen van de Oostendse politie. Al betwijfelen we of Raman zich echt zorgen gaat maken.