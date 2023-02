📷 AA Gent leeft mee met Turkije en Syrië na de aardbeving en past zijn stadion aan

AA Gent leeft mee met Turkije en Syrië. Daarvoor heeft het zijn stadion aangepast.

In Turkije en Syrië was er op maandag een zware aardbeving. Eerst was er een met en kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Kort voor de middag was er een 2e met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Het gevolg was meer dan 2000 doden en meer dan duizenden gewonden.

AA Gent leeft mee met beide landen en besliste daarom om zijn stadion aan te passen. Maandag en dinsdag zal de Ghelamco Arena in de nationale kleuren van Turkije en Syrië kleuren.