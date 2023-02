Janssen over drie doelpuntloze wedstrijden van Antwerp " Ze komen wel, we voelen geen druk op onze schouders"

Anderlecht, Union en Club Brugge waren de laatste drie tegenstanders van Royal Antwerp. Drie keer kon The Great Old geen doelpunt prikken, maar hun topschutter maakt zich geen zorgen: "We werken allemaal erg hard" Aldus Janssen.

Een erg saaie 0-0 kregen we gisteren te zien op de Bosuil, dat beseft ook Vincent Janssen: "Ik heb geprobeerd het team vandaag te helpen maar jammer genoeg viel er geen doelpunt. Uiteindelijk werken we als team allemaal hard, we hebben enkele zware tegenstanders achter de rug maar mogen ook niet vergeten dat we vandaag geen doelpunt hebben geïncasseerd. We hadden een jong middenveld vandaag maar zij hebben het hartstikke goed gedaan. Die doelpunten komen heus wel, we krijgen nu niet plots druk op onze schouders." Zondag wacht leider Genk.