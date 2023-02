'De psychopaten': ontluisterend beeld geschetst van persoonlijkheden en (financieel) beleid Vandenhaute en Verbeke

De storm rond Anderlecht-voorzitter Vandenhaute zal zo niet snel gaan liggen. Hij en Peter Verbeke, die inmiddels ontslagen is, worden in een slecht daglicht geplaatst.

Dat gebeurt in een artikel in Humo, dat zijn oor te luister heeft gelegd bij (ex-)insiders van Anderlecht om meer inzicht te krijgen in de interne keuken. Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke komen er bijzonder slecht uit. Zo zouden ze 'de twee psychopaten' genoemd worden toen Verbeke nog actief was bij paars-wit. Verbeke zelf kreeg dan weer de bijnaam 'de kleine nazi', wegens het vernederen van personeelsleden.

Factureren via eigen vennootschap

Ook het beleid van Wouter Vandenhaute wordt op de korrel genomen. Zo sloeg hij een waarschuwing over de loonmassa in de wind in de aanloop naar de transfer van Jan Vertonghen en wordt besproken hoe hij Kompany naar de exit duwde. Zelf factureert Vandenhaute jaarlijks dan weer 500 000 euro aan Anderlecht via Huppeldepup NV, het vennootschap op naam van hemzelf en zijn echtgenote Catherine Van Eylen.

Het is niet de enige manier waarop de financiële toestand van Anderlecht wordt aangekaart. "Wanneer de voorzitter met Verbeke en Kompany gaat lunchen, gebeurt dat telkens in een chic Ukkels restaurant. Flessen wijn van 300 euro komen op tafel, facturen lopen op tot boven de 2.000 euro en worden netjes ingediend op de club", staat in het artikel te lezen.