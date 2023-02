Ploegmaats Ronaldo ondervinden dat zijn komst het voor hen moeilijker maakte: "Iedereen gemotiveerd"

Cristiano Ronaldo heeft in drie wedstrijden voor Al Nassr nog maar één keer gescoord. De ploeg ondervindt ook dat de komst van de Portugese superster voor heel gemotiveerde tegenstanders heeft gezorgd.

Dat zegt alvast ploegmakker Gustavo. “De aanwezigheid van Cristiano geeft onze rivalen meer stimulans om de koploper te verslaan", zegt de 35-jarige middenvelder bij RT Arabic. "Het maakt onze wedstrijden moeilijker. De tegenstanders proberen hun best tegen hem te doen. Cristiano motiveert iedereen.”

Ondanks dat is er volgens de oud-Braziliaans international wel een extra voordeel aan de komst van de 5-voudig Ballon d’Or winnaar. “Het voordeel voor ons team is dat we elke dag van hem leren. Hij beschikt over geweldige technische en fysieke kwaliteiten. Ronaldo is gemaakt voor uitdagingen en brengt die telkens tot een goed einde. Iedereen is benieuwd wat hij hier zal presteren. Zijn eerste goal is een feit, dus de druk is eraf."