Sterke Storm kent nu toch al één resultaat van duel met Charleroi: "Of we echt twijfelen? We proberen niet te rekenen"

Nikola Storm is sterk op dreef. De linkerflankspeler scoort opnieuw, zoals thuis tegen Charleroi. Eén resultaat van een ontmoeting met de Carolo's is zo toch al bekend.

Want zoals geweten is, lieten de thuisfans op 12 november Charleroi - KVM staken en is het verdict nog niet uitgesproken. "Ik dacht dat er ergens in het reglement stond dat het binnen de twee of drie weken moest beslist worden, maar het is nu de tiende maart dat het zal uitgesproken worden. Voor ons is het zoiets van: heb je die drie punten nu of heb je ze niet?"

"Uiteindelijk moeten we niet meer vrezen als we spelen zoals we dat in de eerste helft thuis tegen Charleroi deden", kijkt Nikola Storm naar het eigen team. In Mechelse rangen viel wel al meermaals te horen of het nog te bezien valt of die drie punten er wel degelijk bijkomen. Is dat meer het wantrouwen uiten in de overtuiging dat het wel goed komt of wordt daar echt aan getwijfeld?

We moeten ons gewoon safe stellen

"We proberen om dit moment ook niet echt mee te rekenen. We moeten ons gewoon safe stellen. Als je die drie punten bijtelt, staan we vrij safe. Maar als je nu er zes punten bij kunt nemen, is het ook een heel ander verhaal." Zelf gewoon voldoende resultaten blijven boeken dus. Zeker nu Storm de goede vorm weer te pakken heeft.

Is de beste Nikola Storm opnieuw terug? "Ja, toch wel. Ik denk dat ik momenteel gewoon aan het bevestigen ben wat ik vorig seizoen laten zien heb. Uiteindelijk heb ik een vrij lange dip gehad, maar nu voel ik mij topfit en ik voetbal met vertrouwen. Ik denk dat iedereen ook wel merkt dat ik mij goed voel momenteel. Dat zie je ook op het veld en dan amuseer ik mij het meest. Dan volgen de statistieken sowieso, dat zie je nu ook."