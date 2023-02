Genkse jeugd maakt indruk en mag nu ook tegen Juventus aan de bak: "Meten ons graag met topclubs"

De jeugdwerking van KRC Genk kreeg de voorbije week alweer heel wat lof, ook van concurrerende ploegen. Deze week kunnen ze het opnieuw laten zien.

In de Youth League speelt de jeugd van Genk woensdagnamiddag namelijk tegen het grote Juventus voor een stekje in de volgende ronde.

Topclubs

"De Youth League is belangrijk voor deze lichting van spelers, zoals de Challenger Pro League dat is voor de beloften", aldus Roland Breugelmans in Het Belang van Limburg.

De directeur van de jeugdafdeling kijkt volop uit naar het duel tegen Juventus: "Ze worden extra gepusht in die matchen. We meten ons graag met Europese topclubs."