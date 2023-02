"Paintsil heeft iemand nodig die over zijn bol wrijft" en "Daarom lukte het niet met Mazzu"

In moeilijke momenten is Joseph Paintsil dit seizoen vaak nabij voor KRC Genk. Zijn statistieken zijn dan ook fenomenaal te noemen.

Joseph Paintsil zit ondertussen aan 10 goals en evenveel assists in twintig wedstrijden bij Genk, erg stevige cijfers.

Ook op bezoek bij Gent scoorde hij opnieuw en maakte zo indruk. Er lijkt geen einde te komen aan zijn sterke reeks. Met dank aan coach Vrancken?

Vrancken

"Hij heeft iemand nodig die over zijn kopje wrijft", is Jos Daerden duidelijk in Het Nieuwsblad. "Je moet hem op een zachte manier zeggen waarop het staat. Daar is Vrancken goed in."

Toch lukte het niet bij eerdere coaches met dezelfde aanpak, zoals onder meer Felice Mazzu: "Hij was het Engels niet echt machtig genoeg, dan is het moeilijk binnendringen."