Scott Parker geeft een update over de blessures van Andreas Skov Olsen en Ferran Jutgla

Vrijdag speelt Club Brugge tegen Union, maar Club kan nog niet op volle sterkte werken. Er zijn nog enkele geblesseerden.

Zo zal Andreas Skov Olsen tegen Union niet meespelen. Dat vertelde Scott Parker op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Union. "We bekijken zijn situatie dag per dag en hebben recent weer wat onderzoeken gedaan om het probleem definitief te kunnen verhelpen. Maar Olsen is ook op de goede weg. We hopen dat we hem niet te lang meer hoeven te missen." Over Benfica kon Parker nog niet veel kwijt. Het zal veel van de week afhangen.

Over Ferran Jutgla had Parker beter nieuws: "Hij traint al individueel op het veld en geneest sneller dan verwacht. We dachten dat het erger zou zijn toen hij die blessure opliep. Union zal voor hem wel nog te vroeg komen, maar voor Benfica ziet het er beter uit."