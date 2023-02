Vercauteren ziet tandem met Tedesco wel werken: "Ik ga niet constant in mijn bureau zitten, ik ga ook op het veld staan"

Frank Vercauteren was van 2008 tot 2009 al even actief bij de Belgische voetbalbond, maar nu zit hij op de plaats die hij al een tijdje ambieert. "Het was eigenlijk al de bedoeling nadat ik bij Anderlecht vertrok, maar dat is toen afgesprongen", gaf hij aan.

In de 13 jaar dat Vercauteren niet meer bij de bond werkzaam was, is er wel het een en ander veranderd. "Ik weet nog dat we uit Diegem met de bus vertrokken om in Tubeke te komen trainen. Als er warm water was in ieder geval. Het ziet er hier tegenwoordig heel anders uit. Dat was noodzakelijke vooruitgang en daar gaan we zeker en vast gebruik van maken."

Maar stilstaan is achteruit gaan en Vercauteren is nu belast met de taak om het sportieve nog beter te maken. "Het is belangrijk om verder te werken aan het potentieel dat er al is. Maar we moeten er ook resultaten mee behalen, dat is het enige wat ons ontbrak. Ik weet ook dat dat niet zo evident zal zijn, maar het is wel de doelstelling. Mijn eerste prioriteit zijn nu de Rode Duivels, daarna zullen we dat wel uitbreiden."

Bij mij is het belangrijk dat iedereen binnen teamwork zijn eigen taken doet... Sommigen kennen dat niet

De taken van Vercauteren zijn duidelijk: de job van Domenico Tedesco verlichten en voor hem een kader creëren waarin de Duitser in de best mogelijke omstandigheden kan werken. "Ik ga niet alleen in mijn bureau zitten. Ga ik het veld missen? Nee, want ik ga er nog altijd op staan. Als ik Domenico wil helpen moet ik het allemaal met eigen ogen zien en observeren. De bedoeling is dat hij een klankbord vindt bij mij. En de ideeën van Domenico beantwoorden aan heel veel van mijn ideeën. Over het hoe en wat, dat moet de volgende dagen nog besproken worden. Dit is een job die al langer in mijn hoofd zit. Het moest al gebeurd zijn na mijn passage bij Anderlecht, maar toen viel het nog in het water."

Maar gaat Vercauteren dan ook sportieve beslissingen nemen? "Bij mij is het belangrijk dat iedereen binnen teamwork zich houdt aan de taken die hij moet doen. Sommigen kennen dat soms niet. De trainer is de trainer, ik ben hier niet om zijn werk te doen. Ik werk achter hem, in de schaduw."

De familiale omstandigheden voor Vercauteren zijn wel niet ideaal. Zijn vrouw en dochter zijn niet van plan om naar België te verhuizen. "We zullen zien of we dat op korte termijn moeten heroriënteren. Ik kan terug naar Rusland tot en met november en dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Zij kunnen ook naar hier komen, maar we vinden wel oplossingen. Momenteel is er geen sprake om de familie over te brengen."