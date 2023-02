Analist keldert Scott Parker: "Ik heb de indruk dat hij alles kapot aan het maken is"

Club Brugge zocht zijn heil in een trainerswissel om het tij te keren, maar die heeft nog niet bepaald iets opgebracht.

Scott Parker kwam er als vervanger van Carl Hoefkens, maar veel fraais heeft die wissel blauwzwart nog altijd niet weten op te leveren. Voor Nordin Jbari was het al opvallend dat Club Brugge voor een buitenlandse trainer koos. Bij Sudpresse laat de analist weten dat hij dat nooit gedaan zou hebben.

“Ik vind het nog verrassender dat Parker de structuur van de ploeg helemaal veranderde. Hij veroorzaakte zelf een aantal problemen en heeft nu erg lang nodig om oplossingen te vinden”, klinkt het. “Ik heb de indruk dat hij alles kapot aan het maken is en dat we te maken hebben met een ploeg die nog in volle opbouw is.”