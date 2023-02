Verdediger van Beerschot stilaan weer voetballer na lange blessures: "Einde van mijn carrière spookte door mijn hoofd"

De verdediger kan opnieuw trainen na een antibioticakuur.

De achillespees van Frédéric Frans (34) scheurde in oktober 2021 helemaal af in een match tegen KV Mechelen. In juni vorig jaar kon hij weer trainen en hij speelde zelfs eens 90 minuten dit seizoen, maar nadien kreeg hij weer problemen.

Er werd in november vocht in het hielbeen van Frans ontdekt en hij moest een antibioticakuur ondergaan. Die sloeg niet aan en Frans probeerde in december zijn voet zo weinig mogelijk te belasten om het vocht te laten wegtrekken. Dat mislukte en hij begon opnieuw aan een antibioticakuur.

Einde contract deze zomer

"Als die kuur niet had gewerkt, dan moest ik opnieuw onder het mes en zat mijn profcarrière erop", zegt Frans bij Het Nieuwsblad. "Ik heb deze week voor het eerst weer buiten kunnen trainen. Volgende week hoop ik opnieuw aan te sluiten bij de groep."

"Uiteraard spookte het einde van mijn carrière door mijn hoofd. Maar ik bekijk het vanaf nu dag per dag", zegt Frans nog. Zijn contract loopt in de zomer af, maar hoe het dan verder moet weet hij nog niet.