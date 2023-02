Karel Geraerts: "We zijn er niet meer aan gewend dat Club Brugge het Belgische voetbal niet domineert"

Union SG reist aanstaande vrijdag naar Club Brugge voor de clash van de 25ste speeldag in de Jupiler Pro League.

Union SG wist ook dit seizoen goed mee te draaien bovenin de rangschikking. Voor Club Brugge loopt het een stuk moeilijker en kwam er zelfs een trainerswissel.

“Er is nooit een goed moment om tegen Club Brugge te spelen”, zei Karel Geraerts op zijn persconferentie. “Het is waar dat ze momenteel ups en downs doormaken. Maar op een dag kan alles veranderen, en dat kan morgen zijn. We zullen er klaar voor moeten zijn, want Brugge is een zeer goede ploeg met kwaliteitsspelers en speelt thuis. We zullen ze zeker niet onderschatten.”

“Of ik had verwacht dat Brugge zo ver achter ons zou staan in het klassement? Ik hou niet te veel rekening met de andere teams. Brugge heeft het Belgische voetbal de laatste jaren gedomineerd. Nu is het Genk dat zeer dominant is. We zijn niet meer gewend om Club Brugge op de vierde plaats in het klassement te zien staan.”

“Zijn wij favorieten? Helemaal niet. Ik weet niet wie dat denkt. Over de vorm van Club Brugge kun je twisten, maar vorig weekend werd het toch 0-0 in Antwerpen, wat niet zo'n slecht resultaat is. Thuis is Brugge nog steeds de grote favoriet in de Belgische competitie.”