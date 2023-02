Licentiemanager maakt belangrijke kanttekening bij toedekken schulden clubs: "Dan komt het voortbestaan in gevaar"

De Belgische clubs maakten alweer een recordverlies.

Een recordverlies van 156 miljoen euro en een totaal verlies van 484 miljoen euro over de laatste vijf seizoenen. De Belgische clubs blijven de verliezen opstapelen, maar dat is niet per definitie een probleem volgens licentiemanager Nils Van Brantegem.

"Zolang de eigenaars de schulden blijven toedekken, is er geen probleem", zegt hij bij Sporza. Toch maakt hij één belangrijke kanttekening. "Als een eigenaar morgen plots zegt dat hij niet meer bijpast, zitten de clubs in een benarde situatie."

Volgens Van Brantegem mag het geïnvesteerde geld van de eigenaars in hun club niet voor 30 juni 2024 terug gevraagd worden en moeten er bijkomende middelen ter beschikking gesteld worden. "Gebeurt dat niet, dan komt het voortbestaan van de club in gevaar", zegt Van Brantegem nog.