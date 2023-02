Scott Parker overtuigd van zichzelf: "Dat is niet echt een issue voor Roman Yaremchuk"

Elke week is het uitkijken welke pionnen Scott Parker bij Club Brugge tussen de lijnen brengt.

Vorige week zondag stond Noa Lang weer in de spits. Roman Yaremchuk moest plaatsmaken voor de Nederlander. Wellicht kiest Parker deze week opnieuw voor Lang.

“Goed mogelijk. Noa zorgt op die positie voor een andere dynamiek dan onze andere spitsen en deed dat heel goed, dus we gaan hem daar misschien nog vaker zien”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Voor Yaremchuk is het alvast geen mentale tik om niet te mogen starten. “Ach, dat was niet echt een issue voor Roman. In de voorbije zes matchen heeft trouwens iedereen zijn kansen gekregen”, gaat Parker verder.

“En ik selecteer mijn basiself ook op basis van wat ik tijdens de week zie. Ik kijk naar wie het beste traint, wie in de beste vorm of mindset zit en wie de tegenstander het meest kan pijn doen.”