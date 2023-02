Analist ziet het grote verschil tussen Anderlecht en... STVV: "Situatie die nuchter te verklaren is"

Anderlecht krijgt zondag STVV op bezoek. De Truienaars staan momenteel op de plek die Anderlecht graag zou hebben: de achtste. Dat is toch een raar verhaal voor de recordkampioen.

Analist Mark Hendrikx heeft wel geen problemen om er een verklaring voor te vinden. “Het is een hoogst ongewone situatie, maar ook één die nuchter te verklaren is. Anderlecht presteert ondermaats, terwijl STVV het beter doet dan verwacht. In Sint-Truiden staat een ploeg op het veld, een structuur, een systeem, een concept, een goede mentaliteit, inzet", vertelt hij in HBvL.

Dat ontbreekt dan weer veelal bij paars-wit: "Heel veel ingrediënten die je tot resultaten brengen. Anderlecht heeft intrinsiek misschien meer kwaliteit, maar bij RSCA is het altijd al de uitdaging geweest om van al die individuen een ploeg te maken. Die is er niet. Als én die teamvorming niet lukt én er niet genoeg kwaliteit is, dan krijg je een situatie als deze. Min en min wordt in wiskunde wel plus, maar niet in het voetbal. Dan komen ploegen als STVV boven je te staan."