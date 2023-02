Bart Verbruggen was ongeduldig om te spelen op het hoogste niveau: "Kon niet tot mijn 24ste op de bank zitten"

Verbruggen is de nieuwe nummer één tussen de palen bij Anderlecht.

Na het WK is niet meer Hendrik Van Crombrugge de eerste doelman bij Anderlecht, maar wel de Nederlander Bart Verbruggen (20). En dat terwijl Van Crombrugge toch kapitein was.

Verbruggen hield al vier keer de nul in zeven wedstrijden, de laatste drie matchen hield hij zijn netten schoon. Verbruggen speelde al heel wat bij RSCA Futures, maar de A-ploeg was altijd de ambitie.

"Ik deed weliswaar ervaring op bij de Futures in 1B, maar voor mijn ontwikkeling kon ik niet tot mijn 24ste op de bank blijven zitten bij de A-ploeg. Mijn eerste keuze was doorbreken bij Anderlecht. Als dat niet kon, had ik zeker andere opties bekeken, ja", zegt hij bij Het Nieuwsblad.