Nieuwkomer Mandela Keita stelt Antwerp-fans gerust over 'paarse' schoenen: "Het was echt lichtblauw, heel zeker"

Mandela Keita kwam op het laatste moment over van OHL.

Mandela Keita (20) stond in zijn eerste match bij Antwerp meteen in de basis en speelde ook de hele wedstrijd tegen Club Brugge. Keita werd door de Antwerp-fans meteen uitgeroepen tot 'Man van de Match'.

"Dat geeft me echt een positief en mooi gevoel. De supporters hier zijn echt top. Dat geeft een familiegevoel. Ik was echt blij dat ik verkozen werd, al was het natuurlijk ook een teamprestatie", zegt Keita bij een interview van de club.

Over de schoenen van Keita tegen Club was wel discussie. Sommige supporters zagen er paars in. "Ik kan hen verzekeren dat het geen paars was. Het was echt lichtblauw, heel zeker. Ik merk dat er een beetje rivaliteit is tussen Antwerp en Beerschot, maar ik kan ze verzekeren dat het lichtblauw was."