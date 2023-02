Van Bommel kon deze zomer ook aan de slag bij Genk: "Maar ik heb de goede keuze gemaakt"

Dit weekend staan Royal Antwerp FC en KRC Genk nog eens tegen elkaar.

De laatste keer won Antwerp met 0-3 op bezoek bij Genk, toen voor de Croky Cup. Ondertussen scoorde de Great Old al drie wedstrijden niet meer.

“We hebben niet extra getraind op afwerken. Ik maak me geen zorgen. We creëren voldoende kansen en geven er geen weg. Komt wel goed”, zegt Mark van Bommel bij Het Nieuwsblad.

Afgelopen zomer was Van Bommel ook in beeld bij Genk om er trainer te worden. “Maar dat maakt deze match niet speciaal. Ik heb de goeie keuze gemaakt. Ik pas bij de volksclub die Antwerp is. Als speler destijds was dat evengoed het geval geweest, denk ik.”