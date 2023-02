KV Kortrijk dichtbij twee opmerkelijke deals

KV Kortrijk zit dezer maanden verwikkeld in een erg zware en belangrijke degradatiestrijd. Ondertussen zijn er nog wel wat deals op komst.

Inkomend zal er niets meer kunnen gebeuren, want de transfermarkt in België is uiteraard al even dicht. Maar uitgaand kan er wel nog wat.

Amerikaanse deals

In de Verenigde Staten is de transfermarkt namelijk nog open. En vanuit de USA is er veel interesse in Kortrijkzanen.

Zowel doelman Ilic als verdediger Radovanovic moeten niet meer op speelminuten rekenen onder Bernd Storck. De eerste kan naar Colorado Rapids, de tweede naar Columbus Crew.