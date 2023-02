Simon Mignolet en Wouter Vrancken werden gehuldigd in Sint-Truiden: "Ik heb een aantal vaste supporters maar je ziet ook dat er een trouwe achterban hier in de stad is"

Wouter Vrancken werd 'Trainer van het Jaar' en Simon Mignolet werd 'Doelman van het Jaar', maar vooral won hij de 'Gouden Schoen'. Beide Truienaars werden zaterdagmiddag in de bloemetjes gezet in hun thuisstad.

Simon Mignolet en Wouter Vrancken zijn beide van Sint-Truiden en daar zijn ze hun zeker nog niet vergeten. “Het is leuk dat mensen uit de stad hier appreciatie tonen voor het werk dat ik doe”, zo zei Wouter Vrancken, die nu trainer is van KRC Genk. “Ik heb heel veel positieve reacties gekregen en dit is natuurlijk een huldiging door de stad Sint-Truiden en niet zozeer door STVV. Dat maakt toch wel een verschil.”

“Ik heb heel veel reacties gekregen van mijn supporters”, zo zei Simon Mignolet na de huldiging op het Heilig Hartplein. “Ik heb een aantal vaste supporters maar je ziet ook dat er een trouwe achterban hier in de stad is en dan ben ik blij om even hier aanwezig te zijn.”