Stadsbestuur laat van zich horen over verkoop van KAA Gent

Vanmorgen werd duidelijk dat KAA Gent officieel te koop staat.

Het stadsbestuur laat in een eerste reactie horen dat het geen zin heeft in exotische investeerders zoals oliesjeiks of oligarchen, zo laat schepen Sofie Bracke (Open VLD) weten.

Stad Gent heeft enkele procenten aandelen van de club en is voor 80 procent eigenaar van de Ghelamco Arena waar KAA Gent zijn wedstrijden afwerkt.

“We weten al een hele tijd dat de club actief op zoek is naar een kapitaalinjectie”, zegt de schepen. “Er loopt een juridisch-technisch onderzoek om te bepalen hoe de structuur eruit kan zien en hoe een private investeerder daarin past. Er zijn verschillende scenario's mogelijk.”

Een optie zou volgens Bracke zijn dat de club opnieuw een vzw wordt en dat een private investeerder daarna in een NV stapt. Participatie van de supporters zou voor lokale verankering moeten zorgen.