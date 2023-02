Ex-coach Anderlecht duidelijk opgetogen over Slimani: "Hoe meer ze hem als plan B zien ..."

Wat mogen we verwachten van Islam Slimani? De ervaren speler tekende op Deadline Day bij RSC Anderlecht met verwachtingen, maar ook met twijfels. Karim Belhocine van zijn kant twijfelt niet.

De ex-coach van Anderlecht is duidelijk over Islam Slimani: "Het is een uitstekende speler en een speler die ik kan appreciëren."

Harde werker

"Hij werkt hard en is heel vriendelijk. Hij gaat slagen. Laat ze hem maar bekijken als een plan B. Zo kunnen we er om lachen. Natuurlijk snap ik de twijfels, maar hij is echt een grote aanvaller."

"En bovendien: een Algerijn wordt pas echt sterk als men aan hem twijfelt. Hoe meer je dus aan hem zal twijfelen, hoe meer hij het tegendeel zal willen bewijzen. Er zal een aanpassingsperiode nodig zijn, maar daarna kan hij veel geven."