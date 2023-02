Top&Flop Licht aan einde van de de tunnels Anderlecht, Kortrijk en Lang VS spektakelarme toppers, Mechelen en degradatievoetbal

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Licht aan het einde van de Brusselse tunnel? Neen, één zwaluw maakt de lente niet. En het is niet omdat Slimani zijn doelpuntje meegriste hij nu plots dé wintertransfer is. Maar onder een heel lastig gesternte - de fans zijn het bestuur grondig beu - kwam paars-wit tegen STVV wel met een deugddoende én gewoon uitstekende prestatie. Chapeau. Licht aan het einde van de Storcktunnel? Wat zet Bernd Storck toch allemaal neer met KV Kortrijk? Sinds hij er de scepter voert, gaat het plots wél weer met De Kerels. © photonews Ook op bezoek bij Standard boekten ze een deugddoende en belangrijke driepunter, waardoor het team stilaan mag beginnen te dromen van een verlengd verblijf in eerste klasse. Licht aan het einde van de Lange tunnel? Het is gek om zeggen, maar hoe slechter het gaat met Club Brugge qua punten hoe meer het gedrag van Noa Lang opvalt. Waar hij een aantal maanden geleden nog de nukkige winger was, is hij nu veelvuldig de beste speler én de man die het meest de leuze van blauw-zwart uitstraalt: no sweat, no glory. FLOP Mechelen Met het schaamrood op de wangen dropen ze af in Eupen. En zo moeten ze bij De Kakkers stilaan hopen dat ze de punten tegen Charleroi wel degelijk gaan krijgen. Anders worden ze namelijk stilaan ook in het degradatiemoeras getrokken. Het programma oogt nog heel zwaar. © photonews Essevee - Oostende Zulte Waregem en Oostende wisten allebei dat ze moesten winnen in de degradatiestrijd - zeker gezien de resultaten van Eupen en Kortrijk. Beiden bakten er echter niet al te veel van en blonken uit in apathie. En dus wordt het voor beide teams alweer iets moeilijker in operatie redding. Gebrek aan spektakel Genk - Antwerp: een knappe zege voor de bezoekers, maar verder was er geen bal te zien. Van een topper verwachten we wel wat meer. Ook de match tussen Club Brugge en Union SG maakt niet meteen dat we drijfnat zitten af te wachten wanneer de play-offs eindelijk zullen beginnen.