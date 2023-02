Rondje op de Europese velden: Liverpool wint Merseyside Derby, Inter kan niet scoren

Liverpool FC weet opnieuw wat winnen is. De roodhemden zetten Everton FC opzij met 2-0.

Het werd een gezapige Merseyside Derby tussen Liverpool FC en Everton FC. Beide ploegen beleven allesbehalve hun beste seizoen. The Reds wonnen uiteindelijk met 2-0 na doelpunten van Mo Salah en Cody Gakpo.

Liverpool springt op die manier over Chelsea FC naar de negende plaats in de klassement. The Toffees verkeren dan weer in acuut degradatiegevaar. Met amper achttien punten staan ze op een achttiende plaats.

Premier League

13/02/2023 21:00 Liverpool FC - Everton 2-0

Serie A

13/02/2023 18:30 Hellas Verona - Salernitana 1-0 13/02/2023 20:45 Sampdoria - Inter Milaan 0-0

