Bizar in de Challenger Pro League: jeugdproduct wordt na zes goals en drie assists uitgeleend aan Kroatische topclub

In de Challenger Pro League gaan we binnekort naar de play-offs en play-downs toe. En dat noopt toch al eens tot gekke beslissingen.

Zo is er de zaak Agustin Anello, een 20-jarige Amerikaans-Italiaanse aanvaller die in 2019 uit de Lommelse jeugd werd opgepikt.

Split

Dit seizoen was hij in achttien wedstrijden al goed voor zes goals en drie assists en dus goed bezig. Toch wordt hij nu uitgeleend.

Meer bepaald aan de Kroatische nummer twee Hajduk Split. Bij Lommel lijken ze er zeker van niet meer in problemen te zullen komen in de play-downs en dus kan Anello mogelijk meer bijleren in Kroatië?