Financieel expert kritisch over hervormingen: "Dat had ik anders gedaan" en "Waarom geen sportieve sancties?"

De 1.200 amateurclubs en 36 nationale futsalclubs in Vlaanderen krijgen een duidelijk financieel kader dat hen moet bijstaan bij het duurzaam besturen van de club. Met een vergoedingsplafond van maximaal 4.500 euro per seizoen, enkel digitale betalingen en jaarlijkse budgetoefeningen.

Voetbal Vlaanderen wil komaf maken met té dure vergoedingen voor amateurspelers, met zwart geld of met enveloppes onder tafel. Daardoor ligt er een duidelijk financieel kader voor de amateurclubs klaar, dat al in voege zal treden volgend seizoen. Maar niet iedereen is even positief over de zaak.

"Ik zou het toch anders aangepakt hebben. Men creëert weer een uitzonderingsregime. Ik denk dat het verstandiger zou zijn om aan te sluiten bij bestaande systemen", aldus fiscaal expert Michel Maus bij Sporza.

Sportieve sancties?

En verder mocht Voetbal Vlaanderen volgens Maus ook wat verder gaan. "Men mag een stap verder gaan. Er is een meldpunt bij Voetbal Vlaanderen, waar misbruiken kunnen gemeld worden. Dat gaat eerder over discriminatie en racisme. Ik denk dat men dat platform moet openstellen om excessen op fiscaal vlak kenbaar te maken. Men moet dat zelfs aanmoedigen."



"Ten tweede vind ik dat ook spelers voor hun verantwoordelijkheid moeten geplaatst worden. Ik zie bijvoorbeeld niet in waarom men geen sportieve sancties zou kunnen opleggen voor spelers die de regels overtreden en buiten het systeem om centen accepteren."