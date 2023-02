Gedaan met megavergoedingen en zwart geld in amateurvoetbal: Voetbal Vlaanderen lanceert nieuw kader voor financieel beleid

De 1.200 amateurclubs en 36 nationale futsalclubs in Vlaanderen krijgen een duidelijk financieel kader dat hen moet bijstaan bij het duurzaam besturen van de club. Met een vergoedingsplafond van maximaal 4.500 euro per seizoen, enkel digitale betalingen en jaarlijkse budgetoefeningen;

Een envelop tekengeld onder tafel, winstpremies die de pan uitswingen of spelers die ieder jaar verkassen naar een club in de buurt die enkele euro’s meer betaalt per gewonnen punt: de gekende clichés uit het betaald amateurvoetbal behoren hopelijk na deze hervorming definitief tot het verleden, klinkt het bij Voetbal Vlaanderen.

"Een duidelijk nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal in Vlaanderen zal vanaf het seizoen 2023-2024 zorgen voor meer financiële fair play tussen alle amateurclubs. Samen met de KBVB hebben we met de clubs een nieuw kader uitgetekend dat duidelijkheid brengt én een gelijk financieel speelveld schept voor de meer dan 1.200 amateurvoetbalclubs en 36 nationale futsalclubs in Vlaanderen."

De tijd waarin onze amateurclubs hun spelers honderden euro’s per maand in het zwart betaalden, is voorgoed voorbij", klinkt het bij woordvoerder Nand De Klerck. "We maken dringend werk van een duidelijk financieel kader op alle niveaus van het amateurvoetbal. We hebben liever dat clubs extra geld investeren in hun jeugdspelers, trainers en begeleiders dan in royale vergoedingen voor hun A-kernspelers. Clubs zullen zo trouwens ook meer centen overhouden om hun eigen sportinfrastructuur verder uit te bouwen en sociaal-maatschappelijke projecten te realiseren. Door bewuster om te gaan met hun financiële middelen, bouwen de amateurclubs een duurzaam businessmodel uit voor de lange termijn."

VRIJSTELLING RSZ-BIJDRAGEN EN STANDAARDCONTRACTEN

Een eerste belangrijke verduidelijking is dat amateurvoetballers binnen het nieuwe financiële kader tot 4.500 euro per seizoen, met een maximum van 100 euro per punt, aan puntenpremies kunnen verdienen. Dat bedrag is volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen gezien dit beschouwd wordt als onkostenvergoeding die de RSZ bijgevolg niet interpreteert als ‘loon’ (lees: max 100 euro per punt). Deze vergoeding valt niet te combineren met andere vormen van (onkosten)vergoedingen gezien dit een maximaal bedrag is dat alles moet omvatten.

Amateurclubs die hun spelers alsnog meer wensen te betalen dan maximaal 4.500 euro zullen geen beroep kunnen doen op deze regeling met de RSZ en dienen zich te houden aan de gekende sociale en fiscale regelgeving.

ENKEL NOG DIGITALE BETALINGEN

Een tweede grote wijziging: clubs zijn verplicht hun spelers vanaf 01-07-2023 enkel nog digitaal uit te betalen via het rekeningnummer van de club. Daarnaast zullen alle amateurclubs de overeenkomsten met hun spelers in een contract moeten opnemen en dat contract registreren bij de federatie. Voetbal Vlaanderen en de KBVB zullen één modelcontract ter beschikking stellen voor de clubs en spelers.

De contracten scheppen duidelijkheid in het amateurvoetbal. Ze helpen de belangen van alle partijen te beschermen en de betaalde bedragen tegenover derden te verantwoorden. Die transparantie zal voor minder discussies zorgen.

HERVORMING VANAF VOLGEND SEIZOEN

De financiële hervorming wordt ​​ingeschreven in het bondsreglement en gaat in vanaf het seizoen 2023-2024. Clubs hebben tijd tot 28 februari 2024 om hun financieel beheer aan te passen aan de nieuwe budgettaire regels voor het amateurvoetbal in Vlaanderen.