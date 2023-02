De straatvechter in Herman Van Holsbeeck is er nog steeds: hij weigert minnelijke schikking

Herman Van Holsbeeck is één van de beschuldigden in de zaak rond de verkoop van Anderlecht. De voormalige manager van paars-wit wordt daar met nog een 15-tal anderen beschuldigd van 'een getrukeerde verkoop'. Van een minnelijke schikking wil hij echter niet weten.

Ook Christophe Henrotay laat het niet zomaar gebeuren en vroeg bijkomende onderzoeken aan. Bij Henrotay is het omdat hij twee miljoen commissie vroeg omdat hij een kandidaat-koper had aangebracht. Anderlecht betaalde dat niet, maar had wel het contract van Leander Dendoncker, die bij hem zat, gemanipuleerd, schrijft Het Nieuwsblad.

Zijn advocaten pleiten dat er daarna een regeling werd getroffen met het huidige bestuur en de makelaar niets meer claimde omdat de club in de problemen zat. Door die onderzoeken is een exacte datum van het proces nog niet vastgelegd.