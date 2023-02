Scott Parker komt met ferme opsteker in aanloop naar duel met Benfica: "En we moeten op alle manieren zonder angst zijn"

Club Brugge is stilaan klaar voor het duel met Benfica in de Champions League. Rest de vraag: is iedereen fit? Scott Parker maakte de balans op.

Woensdag speelt Club Brugge om 21 uur thuis tegen Benfica voor de achtste finales van de Champions League.

Dinsdagvoormiddag trainde het een laatste keer in de aanloop naar het duel. Andreas Skov Olsen bleef binnen en zal woensdag niet spelen.

Zonder angst

Er waren ook vragen over Ferran Jutgla, die wél present tekende dinsdag. Kan hij spelen woensdag? "Jutgla is fit en zal woensdagavond beschikbaar zijn om te spelen, Skov Olsen is geblesseerd en niet in de selectie opgenomen."

En wat dan met de match tegen Benfica? "We moeten op alle mogelijke manieren fearless zijn. Hier willen we allemaal zijn, dit wilde iedereen als jonge kerel al. Het wordt een toptegenstander, maar we willen er vol voor gaan en het beste van onszelf geven."