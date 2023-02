Mbaye Leye doet boekje open over voetbalcommentator: "Verkeerde inschatting gemaakt"

Mbaye Leye is dit seizoen aan de slag bij Zulte Waregem. Hij moet de club in de Jupiler Pro League houden.

Naast het trainerschap werkt Leye ook voor Proximus om de Champions League te verslaan. Daar leerde hij ook Peter Vandenbempt kennen.

“Na een wedstrijd zijn we eens blijven hangen in de bar van het hotel. Daar heb ik hem op een andere manier leren kennen. Ik had een wat afstandelijke, koude persoonlijkheid verwacht”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Dat bleek een serieus verkeerde inschatting te zijn. Wat een warme man, met een ongelofelijk gevoel voor humor. Echt een ontdekking gedaan die avond. En weet je: ik ben Franstalig, maar als hij op de radio het verslag doet, luister ik naar Radio 1. Het is net alsof je in het stadion zit.”