Riemer over kansen op Conference League-eindwinst: "Ik weet één ding: Denemarken won het EK in 1992"

Anderlecht heeft niet zoveel kans meer om ook volgend seizoen op de Europese scène te verschijnen. De bekercompetitie is al voorbij. De competitie, dat wordt een moeilijke zaak. De Conference League dan maar?

"Voor mij is het morgen een heugelijke dag", begon Riemer zijn verhaal. "Het team heeft gepresteerd om hier te geraken. Elke keer je een Europese groepsfase overleeft, moet je dat als een heel sterke prestatie zien. Nu kunnen we laten zien waar we voor staan en verdere internationale ervaring opdoen. Ik hecht niet meer of minder belang aan deze match dan aan die van zondag tegen Kortrijk. Het is even belangrijk."

Voor Riemer wordt het zijn eerste opdracht als hoofdcoach. "Ik heb er wel al een 30-tal als assistent achter de rug. Nerveus ben ik dus niet. Ik kijk er echt naar uit. We kunnen de volgende stap zetten als team. Of we ook tot het einde kunnen gaan? Ik weet één ding: toen ik tiener was, won Denemarken het EK van 1992. Ze kwamen bij wijze van spreken rechtstreeks van het strand en niemand geloofde in hen. Zijn wij favoriet? Helemaal niet! Maar zolang we erin zitten, moet er ambitie zijn."

Ludogorets is wel een ploeg die het Anderlecht lastig kan maken. "Ze bouwen goed op van achteruit. Offensief hebben ze enkele heel leuke spelers. Ze hebben kracht en snelheid in het team en daarbovenop een paar slimme voetballers die het tempo offensief kunnen opdrijven."