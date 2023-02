Wat is het plan van nu eigenlijk van OH Leuven met de uitleenbeurt van Mandela Keita naar Antwerp?

De transfer van Mandela Keita naar Antwerp is toch een van de vreemdste van de voorbije transferperiode.

De transfer van Mandela Keita (20) van OH Leuven naar Antwerp kwam er op de laatste dag van de transferperiode, op 31 januari. De Belgische belofte speelt nu voor een half seizoen voor bij Antwerp, op huurbasis. En die transfer lijkt nu al een schot in de roos te zijn.

In zijn eerste twee matchen, tegen Club Brugge en Racing Genk, paste Keita zich moeiteloos aan. Tegen Genk blonk hij zelfs uit. En dat voor iemand die bij OH Leuven nog maar 231 minuten speelde dit seizoen. Na drie matchen kan Keita dat aantal minuten al overtreffen bij Antwerp.

Keita werd in het begin van het seizoen wel afgeremd door een blessure, maar ook nadien was hij niet echt basisspeler, slechts twee keer. Als je Keita ziet spelen bij Antwerp, vraag je je toch wel af of OHL hem niet beter zelf had kunnen gebruiken. In het verleden wisselde Keita wel eens goeie matchen af met mindere en dus is het afwachten of hij bij Antwerp de goede lijn kan doortrekken.

Hopen op miljoenen?

Of hopen ze daar bij OHL op, zodat Keita door Antwerp of een andere (Belgische) club na dit seizoen wordt gekocht voor enkele miljoenen? Er wordt zelfs gesproken over een aankoopoptie van 10 miljoen door Antwerp. Een bedrag dat afgesproken is voor hij er een minuut gespeeld had. Dan moeten ze in Leuven toch iets in hun jeugdspeler zien, als dat bedrag klopt.

OHL was vorig jaar na Antwerp en Standard de slechtste club wat het financiële plaatje betreft. Er werd een verlies van 15 miljoen euro genoteerd. Probeert het die put te vullen met een mogelijke verkoop van Keita? Want op sportief vlak is de transfer van Keita naar Antwerp toch op z’n minst vreemd te noemen.