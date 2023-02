'Real Madrid, Juventus én deze twee Franse clubs willen Zidane volgend seizoen in de dug-out'

Zinedine Zidane wil volgend seizoen opnieuw aan de slag als coach. De voormalige succestrainer van Real Madrid heeft alleszins keuze genoeg. Maar liefst vier topclubs dingen naar zijn hand.

Het leek nochtans lange tijd de bedoeling - ook Zinedine Zidane wachtte op het telefoontje van de Franse bond - dat ZiZou na het WK in Qatar aan de slag zou gaan als bondscoach van Les Bleus. Uiteindelijk zit Didier Deschamps ook de komende jaren op dat stoeltje.

Volgens Fichajes staat Zidane inmiddels in contact met vier topclubs. Real Madrid wil hem de kans geven om volgend seizoen terug te komen. Het lijkt er namelijks steeds meer op dat Carlo Ancelotti aan zijn laatste maanden bezig is. Ook Juventus FC zou de ex-speler met open armen verwelkomen.

Twee Franse topclubs

Maar ook in Frankrijk is er interesse voor het voetbalicoon. PSG ziet in Zidane dé ideale coach om hen naar Champions League-successen te loodsen. Maar ook Olympique Marseille mengt zich in de debatten. L’OM wil eindelijk opnieuw meestrijden om de titel.