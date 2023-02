Hein Vanhaezebrouck erg kritisch richting VAR: "Die strafschop was te onnozel voor woorden"

KAA Gent verloor met het kleinste verschil op bezoek bij Qarabag en moet dus volgende week vol aan de bak in de eigen Ghelamco Arena. Er was achteraf wel opnieuw wat te doen over een paar bepalende fases.

Meteen na rust kreeg Qarabag op aangeven van de VAR een strafschop voor handspel van Torunarigha op een schot.

Te onnozel voor woorden

De verdediger van Gent raakte de bal in een tackle, duidelijk met zijn steunarm. "Die penalty vond ik te onnozel voor woorden", aldus Vanhaezebrouck bij Sporza. "Het was een absoluut cadeau, want het was met de steunarm."

"Ze hebben heel lang moeten discussiëren. De VAR moest de hoofdscheidsrechter echt overtuigen om de bal op de stip te leggen. Ze hebben hem gepusht, want dan is het geen fout van de VAR. Maar goed, Davy pakte de strafschop gelukkig. Anders hadden we het misschien langer lastig gehad."