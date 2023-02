Licentiedossiers van profclubs allemaal binnen bij commissie: D-day al bekend

Woensdagnacht moesten alle licentiedossiers van de profclubs binnen zijn bij de licentiecommissie.

Alle profclubs hebben hun dossier digitaal op tijd doorgestuurd naar licentiemanager Nils Van Branteghem. Nu is het wachten tot 22 maart.

Dan stuurt Van Branteghem zijn rapport door aan de licentiecommissie. Zij beslissen dan tegen 27 maart of er groen of rood licht volgt in elk dossier.

Clubs die geen licentie krijgen zullen tussen 5 en 14 april opgeroepen worden om hun dossier te verdedigen of extra bewijsstukken aan te leveren.