Steven Defour staat met KV Mechelen tegenover mentor Wouter Vrancken: "Van de eerste tot de laatste minuut hard tegen hard"

KV Mechelen neemt het vrijdagavond op tegen Racing Genk.

De eerste match van de 26ste speeldag wordt een speciale. Vooral voor Racing Genk-trainer Wouter Vrancken. Hij keert voor het eerst terug naar KV Mechelen, waar hij vier jaar trainer was.

De huidige trainer van KV Mechelen, Steven Defour, kwam in 2021 de staf van Vrancken en zette zijn eerste stapjes als trainer onder zijn vleugels. "Als je ziet wat Wouter nu neerzet bij Genk, besef ik nog meer dat ik echt wel veel dingen van hem heb kunnen leren om mee te nemen in mijn eigen visie", zegt Defour bij Het Nieuwsblad.

In oktober ging KV Mechelen al op bezoek bij Racing Genk, ook toen al was de ontmoeting tussen de Vrancken en Defour hartelijk. "De band tussen twee stafleden staat los van hoe twee clubs het doen. Van de eerste tot de laatste minuut is het hard tegen hard", zegt Defour nog.