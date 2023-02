Voormalig assistent van Club Brugge heeft verklaring voor prestaties Yaremchuk: "Alle data ondersteunden dat"

Roman Yaremchuk werd voor 16 miljoen naar Club Brugge gehaald, maar overtuigen deed de spits nog niet.

Roman Yaremchuk werd vorige zomer voor zo'n 16 miljoen euro weggehaald bij Benfica. Geslaagd was die transfer al allerminst. Na 19 matchen bij Club zit Yaremchuk aan twee goals en twee assists.

Volgens Paul Okon, assistent onder Carl Hoefkens, was Yaremchuk gewoon niet fit toen hij aankwam in Brugge. "Hij was niet klaar voor zelfs maar 20 minuten topvoetbal met hoge intensiteit. Alle data ondersteunden dat. Ondertussen deed Ferran Jutglà het goed in de spits. Dan zet je hem niet uit de ploeg voor een aanvaller die weliswaar 16 miljoen euro heeft gekost, maar niet fit is", zegt hij bij Humo.

Ook onder Scott Parker krijgt Yaremchuk amper kansen en het voorlopige mislukken van Yaremchuk is dus niet de schuld van Hoefkens vindt Okon. "Ik kan alleen maar zeggen waarop onze beslissing gebaseerd was. Trouwens, speelt Yaremchuk ondertussen? Scoort hij? Was Carl dan een idioot?"