Karel Geraerts over zijn turbulent vertrek bij Club Brugge: "Ik had daar wel spijt van"

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert stuurden Karel Geraerts bij Club Brugge naar de uitgang.

Het vertrek van Karel Geraerts bij Club Brugge was één van de moeilijkste momenten uit zijn actieve voetbalcarrière. “Ik zal het even schetsen. Voor de wedstrijd kregen we te horen dat we een week minder vakantie zouden hebben. Dat ligt heel gevoelig. Vakanties moesten omgeboekt worden, het was chaos in de kleedkamer”, zegt Geraerts aan Het Nieuwsblad.

Na een 0-0-gelijkspel tegen Lokeren moest Geraerts een interview geven. “Toen me voorgelegd werd dat alles professioneler zou worden, zei ik cynisch: Moet ik in het Engels antwoorden? En hekelde ik de kooklessen. Frustratie. Ik had daar wel spijt van. Normaal zou ik dat intern aankaarten, maar toen gulpte het eruit.”

Wellicht speelde dat bij het bestuur mee om hem te laten gaan. “Club Brugge wilde een nieuwe start maken. Een nuchtere mens snapt dat. Ik ben een nuchtere mens. Ik snap nu dat ze grote kuis wilden houden en dat de juiste manier was. Hun resultaten de laatste jaren onderstrepen dat. Meer nog, waar ik toen cynisch over deed, dat is net waar ik naar streef: zo professioneel mogelijk werken, mee zijn met je tijd.”