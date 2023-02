Riemer verklaart waarom hij creatiefste speler op de bank hield tegen Ludogorets

Er was donderdag geen plaats in de basis van Anderlecht voor Lior Refaelov. De Israëli moest op de bank beginnen en kreeg nog een halfuur. Nochtans had paars-wit zijn creativiteit kunnen gebruiken om de stugge Bulgaren te ontwrichten.

Refaelov is op 36-jarige leeftijd nog altijd belangrijk voor Anderlecht, dat bevestigde ook Brian Riemer. "Ik begrijp je vraag over Lior", zei de Deen ons. "We moeten het een beetje managen met hem. Drie matchen op één week... Hij wordt er ook niet jonger op. We willen hem fris hebben voor de match van zondag tegen Kortrijk."

Het was wel altijd de bedoeling dat hij zou invallen. "We wilden op het einde nog iets kunnen inbrengen om eventueel het verschil te maken. Het was dus ook meer een tactische beslissing."

Intussen is het nog niet helemaal zeker dat Refaelov geen nieuw contract gaat krijgen. Bij Anderlecht beseffen ze dat ze hem nog altijd goed kunnen gebruiken, maar ze gaan hem zeker niet aan de huidige voorwaarden houden. Er zal nog gepraat worden tussen beide partijen.