Barcelona dendert voort tegen laagvlieger Cadiz, ook Atlético klaart de klus tegen Athetic Bilbao

Beide ploegen hebben hun thuismatch gewonnen.

Atletico Mardrid kreeg Athletic Bilbao op bezoek. De thuisploeg was dominant, maar kon zijn kansen in de eerste helft niet afmaken. In de tweede helft lukte het wel. De net ingevallen Depay won het duel van zijn tegenstander, via wiens voet de bal bij Griezmann kwam.

De Fransman werkte af en zorgde voor de enige goal in de match. Atletico pakt zo 10 op 12 en staat nu steviger op plek vier in de stand.

Barça doet wat het moet doen

Leider Barcelona zag Real Madrid zaterdag tot op vijf punten komen na winst tegen Osasuna. Barcelona wist dus wat het moest doen tegen Cadiz, dat net boven de degradatiezone hangt.

Net voor de rust sloeg Barcelona Cadiz knock-out met twee goals in drie minuten. Sergi Roberto zorgde voor de 1-0, Lewandowski zorgde met 15de goal in La Liga voor de 2-0. Aan de score veranderde in de tweede helft niets meer en Barcelona behoudt dus zijn voorsprong van acht punten op Real Madrid in het klassement.