Jean-Sébastien Legros uit frustratie: "Veel mensen zullen opgelucht zijn om ons niet langer in eerste klasse te zien"

Seraing deed er nog alles aan, maar het pakte maar een puntje tegen Zulte Waregem. De situatie wordt zo stilaan hopeloos voor de Luikenaars.

"Ik ben heel teleurgesteld en gefrustreerd", aldus coach Jean-Sébastien Legros na de wedstrijd tussen Seraing en Zulte Waregem.

"Ik ben fier op mijn spelers, want ze zijn er blijven voor gaan. Maar er is een strafschop die op het randje was en dan weeg ik mijn woorden nog enorm."

Geen sexy verplaatsing

Om vervolgens door te gaan: "Die beslissing zal plezier gedaan hebben aan de personen die opgelucht zullen zijn als we niet meer in eerste nationale spelen, omdat we weinig middelen hebben."

"Le Pairay is geen sexy verplaatsing voor vele ploegen, maar we vragen wel respect." Seraing blijft hekkensluiter, de kloof met Eupen en Kortrijk is zes punten.