Standard en Deila smeren Union eerste nederlaag sinds september aan: "We hadden zelfs nog meer kunnen scoren"

Standard heeft Union een tweede thuisnederlaag van het seizoen aangesmeerd.

De laatste nederlaag in de competitie dateerde al van 11 september tegen Racing Genk. Daarna slaagde niemand er nog in om de drie punten te pakken tegen Union. Maar Standard deed het zaterdag.

Standard gaf eerst twee keer een voorsprong uit handen, maar de derde keer gebeurde dat niet meer. Standard won met 2-4 in het Dudenpark en komt tot op één punt van Club Brugge, dat nog de derby speelt tegen Cercle Brugge.

Vorige week verloor Standard nog tegen KV Kortrijk, maar nu was Standard-coach Deila wel tevreden . "De mentaliteit was helemaal anders dan vorige week. We hebben allemaal samen voor elkaar geknokt. De spelers hebben echt een fenomenale wedstrijd gespeeld. We hadden zelfs nog meer kunnen scoren", zei Deila bij Eleven Sports.