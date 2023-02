Coucke reageert op gerucht dat hij Anderlecht wil verkopen én op zware uitspraken in Humo-artikel

Vanavond zal Marc Coucke met de fans van Anderlecht praten, samen met Wouter Vandenhaute. De lucht moet opgeklaard worden. Intussen reageerde hij nog niet op het Humo-artikel omdat hij dat in die kring wil doen. De eigenaar van paars-wit spreekt echter wel over "nonsens".

Zo is er ook geschreven dat hij de club zou willen verkopen. "Da's de grootste zever. Ik heb dat al ontkend. Het probleem is dat één journalist het schrijft, drie anderen het overschrijven en dan schrijft de eerste: kijk, er is al bevestiging. Da's zo'n sfeer van 'als er rook is, is er vuur'", zegt hij in HLN.

Daarnaast windt hij zich ook op over de anonieme bronnen die Peter Verbeke en Wouter Vandenhaute als 'nazi's bestempelen. "Doe zoiets over een minderheid en je bent strafbaar. Denk je dat het bij een wat groter bedrijf moeilijk is om wat mensen te zoeken die iets op hun lever hebben, liefst mensen die er ooit aan de slag waren, en die anoniem van alles willen zeggen?"

Kort na de overnam gaf Coucke ook een contract aan elf jonge spelers. "Wat schreef een krant twee weken geleden? Dat iedereen op Neerpede weet dat de jeugd te veel verdient en dat het een blunder is van Coucke. Tja, da's nonsens waartegen je niets kan doen. Da's liegen en zaken uit de context halen."