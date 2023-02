Coucke en Vandenhaute zitten rond tafel met Anderlecht-fans: 'Voorzitter is helemaal niét van plan om op te stappen'

Wouter Vandenhaute en Marc Coucke zitten vanavond samen met een delegatie fans van RSC Anderlecht. Het management wil de situatie ontmijnen. Maar één ding is zeker: de voorzitter zal niét aftreden.

Marc Coucke en Wouter Vandenhaute zitten vanavond samen met een delegatie van 32 fans van RSC Anderlecht. Die delegatie is opgebouwd uit alle supportersclubs die ook de verplaatsingen meemaken met de recordkampioen. Al is er ook een kanttekening: BSC - en vanuit die hoek komt het meeste protest - is er niét bij.

Het Laatste Nieuws weet ondertussen één ding zeker: Vandenhaute zette dan wel al een stapje terug tot niet-uitvoerend voorzitter, maar opstappen zit er sowieso niet in. Coucke en Vandenhaute zijn zelfzeker dat ze paars-wit opnieuw bij de Belgische top kunnen doen aansluiten. Nu de fans nog over de streep trekken.