Mbaye Leye gelooft er nog in: "Maar we gaan efficiënter moeten worden"

Zulte Waregem kwam op bezoek bij Seraing op voorsprong, maar gaf het uiteindelijk toch nog weg: 1-1. En zo wordt het werk voor Mbaye Leye en zijn troepen steeds lastiger in 'Operatie Redding'.

"Het is een remake van de wedstrijd tegen Oostende vorige week, waar we ook de wedstrijd domineerden en het tweede doelpunt niet maakten."

Enorme ontgoocheling

"We hebben Seraing in de match laten komen. Dit is een enorme ontgoocheling, want we hadden hier echt de drie punten kunnen pakken. We moeten een resultaat kunnen vasthouden om in eerste klasse te kunnen blijven."

Leye geeft de moed wel niet op: "We hebben een aantal belangrijke punten laten liggen en we hadden een goede kans kunnen doen in het klassement. We zijn belangrijke spelers kwijt, maar er zijn nog acht wedstrijden om ons te redden. Alles is nog mogelijk, maar we moeten efficiënter zijn."