Niét Riemer, maar Fredberg bepaalt het spelsysteem van Anderlecht: "Ik heb dat nooit begrepen. Je laat een passant toch niet alles bepalen?"

Sinds de komst van Jesper Fredberg en Brian Riemer is het spelsysteem van RSC Anderlecht duidelijk. De Belgische recordkampioen voetbalt opnieuw in (een variant van) 4-3-3. En daar zal de CEO Sports niét van afstappen.

De komende tijd zal niet de coach, maar Jesper Fredberg het spelsysteem bij RSC Anderlecht bepalen. “Ik heb nooit begrepen waarom een club tegen een coach zegt dat hij een vrijgeleide krijgt en mag spelen zoals hij wil. De coaches in Europa blijven gemiddeld twaalf tot veertien maanden. Je laat een passant toch niet alles bepalen?”

“Een jaar later staat er een coach met andere ideeën”, is Fredberg in Het Laatste Nieuws op dreef. “Zo investeer je als club in spelers die misschien niet passen bij de speelwijze van de volgende coach. En zo kom je in de problemen. Vergelijk het met een groot bedrijf: daar bepaalt een manager de langetermijnvisie toch ook niet?”