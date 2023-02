Teuma beseft dat hij héél goed zit bij Union: "Maar het zou mooi zijn om daar nog eens te tonen wat er van mij geworden is"

Teddy Teuma is niet alleen de sterkhouder en aanvoerder van Union SG, maar ontpopte zich de voorbije seizoenen tot smaakmaker in de Jupiler Pro League. Heeft hij zelf nog een voetbaldroom?

We moeten er geen tekening bij maken: Teddy Teuma zal Union SG niet zomaar inruilen voor een andere Belgische topclub of voor eender welk avontuur in het buitenland. Al wil dat niet zeggen dat hij zijn carrière in het Dudenpark zal afsluiten.

“Ik ben niet gek”, glimlacht Teuma in Het Laatste Nieuws. “Ik weet dat ik wellicht te oud ben voor de Premier League. Een avontuur in Frankrijk zie ik wel nog zitten. Het zou mooi zijn om de Franse teams te laten zien wat er van mij geworden is.”

Ik zou graag eens Champions League spelen. Ik wil weten of ik het allerhoogste niveau aankan

Al hoopt de 29-jarige middenvelder sowieso nog eens mee te dansen op het Kampioenenbal. “Ik zou graag eens Champions League spelen. Ik wil weten of ik het allerhoogste niveau aankan. Ik kon me altijd overal aanpassen. Wat zou dat geven?”